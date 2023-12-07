Якубович сделал заявление об эмиграции из России

Якубович сделал заявление об эмиграции из России
Леонид Якубович. Фото: социальные сети
Популярный телеведущий рассказал о своем отношении к переезду

Шоу "Поле чудес" – любимая многими россиянами передача. Пару лет назад по сети ходили слухи, что программу собираются закрыть. Однако слухи оказались ложными и "Поле чудес" по-прежнему в эфире. Недавно в разговоре с журналистом он рассказал, что думает об эмиграции.

Его бессменный уже много лет ведущий Леонид Якубович имеет в послужном списке немало проектов, но это шоу у россиян самое любимое – и во многом благодаря ему. Якубовича считают символом программы.

Любимая работа – одна из причин, по которой он не собирается покидать Россию. Леонид Аркадьевич, в отличие от многих собратьев по кино– и телеиндустрии, уехавших из страны после начала спецоперации, остался на своем месте и покидать его не собирается. Телеведущий предположил, что уехавших много, но вряд ли все они могут стать счастливыми.

"Я бы не пережил", – высказался шоумен, представивший себя эмигрантом.

Леонид Аркадьевич встречал людей, которые смогли прижиться на новом месте и стать там своими, но уверен, что сам не смог бы пережить подобное.

"Как известно, ностальгия – термин медицинский, а не литературный", – заметил шоумен.

В том же подкасте Якубович, коренной москвич, высказался о коренных и "понаехавших", заметив, что нередко приезжие добиваются куда более весомых успехов.

Сам Леонид Аркадьевич на карьеру не жалуется. Кроме "Поля чудес", он пишет сценарии, продюсирует и водит самолеты, а еще снимается в кино и играет в театре.

Напомним, с весны прошлого года немало звезд покинули Россию. Например, Алла Пугачева с очередным супругом, комик Руслан Белый, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова и другие.

Ранее мы писали, как сложилась после отъезда судьба актрисы Екатерины Кузнецовой.

Источник: Подкаст "Сережа и микрофон" ✓ Надежный источник
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