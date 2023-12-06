Никому не нужна: как сложилась судьба сбежавшей из России актрисы Кузнецовой

Звезда сериала "Вампиры средней полосы" потеряла почти все, что имела

Уроженка Киева, Кузнецова начала карьеру в России с ролей недалеких, но красивых блондинок. Затем ей повезло попасть в сериал "Кухня", а после Екатерина получила одну из главных ролей в популярном проекте "Вампиры средней полосы". Однако все достижения за пределами страны оказались никому не нужны.

После начала СВО Кузнецова резко вспомнила о своем патриотизме и о том, что родилась она в Киеве. Отказавшись от работы в нашей стране, она уехала из России и начала осуждающе высказываться о русских.



"Все, что я делаю, это поддерживаю свою страну как могу", – говорила тогда Кузнецова.



Ее дальнейшая судьба оказалась предсказуемой. В России поспешное бегство или не заметили, или забыли, востребованную роль передали другой актрисе. Для самой же Кузнецовой началась черная полоса. На Родине для патриотически настроенной артистки работы не нашлось.

Перебиваясь социально-патриотическими роликами, Екатерина пыталась искать роли, но не вышло. Тогда она переехала в Польшу, но и там почему-то ее не засыпали ворохом приглашений на главные роли.

Сегодня патриотка Украины на мели, и будущее пока не спешит ее радовать. Не исключено, что в ближайшее время актриса вынуждена будет расстаться с московской квартирой, купленной на некогда богатые гонорары за русские фильмы.

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