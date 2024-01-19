Сбежавший из России актер Трескунов пожаловался на нищету

Актер живет в Испании в ожидании чуда

Российский актер Семен Трескунов вслед за многими коллегами решил покинуть страну после февральских событий в 2022 году. Ныне звезда сериала "Ивановы-Ивановы" проживает в Испании, каждый раз в интервью поминая Россию не самыми добрыми словами.

Семен уже пробовал возродить себя в актерском амплуа в Латвии, однако там ему указали на отсутствие актерского образования. Рижский театр показал ему пальцем в сторону двери. И теперь Сэм (как называет себя сам 24-летний артист) пробует себя в писательстве. В кино Семен уже не снимается. Однако пытается что-то ежедневно писать, фиксируя свои мысли и расписывая сценарии.

Трескунов надеется на успех уже в литераторстве. Считает, что писатель, в отличие от режиссера, располагает большей автономностью, а потому независим от обстоятельств, которые могут влиять на работу первого. Впрочем, надежды Сэм не теряет – ждет, когда его позовут сниматься в кино.

"Последние мои съемки были летом 2023 года. Но я стараюсь развиваться во всех направлениях, которые мне интересны", – вздыхает Трескунов.

Кстати, еще три года назад Семен сообщил о наличии израильского гражданства, уточнив, однако, что не живет в Израиле. Трескунов важно заявил, что может жить там, где пожелает. Ну а Россия его волнует лишь потому, что он прожил там много лет.

А ранее Трескунов обвинил Константина Хабенского в предательстве Дмитрия Назарова*, уволенного из МХТ имени Чехова.