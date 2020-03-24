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Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" откровенно рассказала об употреблении наркотиков

Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" откровенно рассказала об употреблении наркотиков
Семен Трескунов. Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы" (2017-2019)
Актер признался, что попробовал запрещенные вещества в 14 лет

Семен Трескунов играет одну из главных ролей в сериале "Ивановы-Ивановы". Зрителям он запомнился, как скромный и тихий умник. Однако в жизни у самого актера был период, когда он попал в плохую компанию. Там подросток начал употреблять алкоголь и запрещенные вещества.

Пагубные пристрастия появились еще в 14 лет. Тогда мальчик, с детства участвующий в съемках, начал "чудить" – так он сам описывает свое состояние.

Звезда "Ивановых-Ивановых" признается, что весь прошлый год был для него сложным – возникли проблемы в личной жизни и на работе. Тогда он и воспользовался к знакомым методам расслабления – начал выпивать и пробовать разные вещества.

Сейчас Трескунов сумел справиться со всеми трудностями и оставил эксперименты позади. Артист отметил, что только став наркозависимым, смог осознать весь масштаб проблемы, а информации о том, как избавиться от пагубной привычки, у него было мало, откровенно рассказал актер на шоу "вМесте". 

Семен Трескунов обрел популярность именно после съемок в сериале "Ивановы-Ивановы", который вышел на экраны в 2017 году. Партнерами знаменитости по картине стали Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова и Александра Флоринская.

Новый сезон популярного сериала должен выйти на экраны осенью 2020 года.

Дарья ПЕТРОВА

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