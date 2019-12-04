Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы скопировали сериал "Ивановы-Ивановы"

Почти один в один: украинцы слямзили сериал "Ивановы-Ивановы"
Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Популярная комедия начала распространятся за границей

На экраны вышли последние серии первого сезона сериала "Сидоренки-Сидоренки". Многосерийный фильм стал украинской версией популярного отечественного сериала "Ивановы-Ивановы". Похоже, продюсеры Незалежной решили скопировать оригинальную идею у россиян, оценив высокие рейтинги сериала.

Пока украинские зрители увидели только один сезон, будет ли сниматься продолжение – неизвестно. Россиянам в этом плане повезло побольше – на экраны вышло уже 4 сезон сериала "Ивановы-Ивановы", и, скорее всего, фильм будут снимать и дальше.

Сюжет украинской и российской версии одинаков. Создатели комедии рассказывают о жизни семей, которые узнали, что их детей перепутали в роддоме. Состоятельной и простой семье приходится налаживать отношения, решать возникающие проблемы и устраивать личную жизнь. 

Удивительно, но в обеих версиях телеоперы идентично все: и главные герои, и сюжет, и колорит. 

Так в первом сезоне семьям приходится жить вместе, так как дом одной из семей сгорает. Теперь сыновьям нужно привыкать к новым родителям, а взрослым добиваться расположения подростков – терять детей не хочет никто.

Украинским режиссерам удалось найти на роли сыновей очень похожих подростков. А вот актрисам пришлось преобразиться, чтобы стать похожими на своих прототипов. Как пишет телеканал "1+1", женщинам нарастили волосы и изменили их цвет.

В четвертом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы" к уже знакомым персонажам Сергея Борунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой присоединится Елизавета Арзамасова. Девушка стала популярной после съемок в сериале "Папины дочки", а теперь снимется в комедийном сериале в роли соблазнительницы. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей