Популярная комедия начала распространятся за границей

На экраны вышли последние серии первого сезона сериала "Сидоренки-Сидоренки". Многосерийный фильм стал украинской версией популярного отечественного сериала "Ивановы-Ивановы". Похоже, продюсеры Незалежной решили скопировать оригинальную идею у россиян, оценив высокие рейтинги сериала.

Пока украинские зрители увидели только один сезон, будет ли сниматься продолжение – неизвестно. Россиянам в этом плане повезло побольше – на экраны вышло уже 4 сезон сериала "Ивановы-Ивановы", и, скорее всего, фильм будут снимать и дальше.

Сюжет украинской и российской версии одинаков. Создатели комедии рассказывают о жизни семей, которые узнали, что их детей перепутали в роддоме. Состоятельной и простой семье приходится налаживать отношения, решать возникающие проблемы и устраивать личную жизнь.

Удивительно, но в обеих версиях телеоперы идентично все: и главные герои, и сюжет, и колорит.

Так в первом сезоне семьям приходится жить вместе, так как дом одной из семей сгорает. Теперь сыновьям нужно привыкать к новым родителям, а взрослым добиваться расположения подростков – терять детей не хочет никто.

Украинским режиссерам удалось найти на роли сыновей очень похожих подростков. А вот актрисам пришлось преобразиться, чтобы стать похожими на своих прототипов. Как пишет телеканал "1+1", женщинам нарастили волосы и изменили их цвет.

В четвертом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы" к уже знакомым персонажам Сергея Борунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой присоединится Елизавета Арзамасова. Девушка стала популярной после съемок в сериале "Папины дочки", а теперь снимется в комедийном сериале в роли соблазнительницы.