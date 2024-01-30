Никита Михалков подготовил ответный удар врагам

Режиссер считает, что ненавистников нужно уничтожать

Режиссер Никита Михалков придумал, как ответить на подлый удар, который нанесла кинорежиссеру американская платформа YouTube. Он считает, что нужно действовать точно так же и заблокировать для российских пользователей каналы, которые противоречат интересам России.

"Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать", — рассказал Михалков.

По словам режиссера, блокировка его канала "БесогонТВ" на YouTube его нисколько не расстроила. Он был готов и удивлен, что это произошло только сейчас, разоткровенничался председатель Союза кинематографистов. Он сообщил, что его ролики давно выходят на отечественных платформах, которые не противоречат законодательству страны.

Напомним, 18 января канал Никиты Михалкова "БесогонТВ" заблокировали за якобы "дискриминационные высказывания". В своих роликах кинорежиссер делился личной точкой зрения о происходящем в мире и стране. Он взращивал свое детище на протяжении 12 лет, и число подписчиков перевалило за 1,5 миллионов. Однажды канал Михалкова уже подвергали санкциям, однако вскоре восстановили. Сейчас же заблокировали окончательно.

Ранее стало известно, что Михалков жестко врезал Собчак.