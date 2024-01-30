Что ждет Пугачеву в России: жесткий прогноз Михалкова

Режиссер не стал миндальничать

Стремительный отъезд за границу подарил теперь уже бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой новую волну известности. Людям очень интересно, как складывается жизнь артистки, и вернется ли она на родину. С жестким прогнозом по поводу судьбы певицы выступил популярный российский режиссер Никита Михалков.



Выдающийся культурный деятель не стал скрывать очевидное. Никита Сергеевич уверен, что если Пугачева решится снова жить в нашей стране, то рассчитывать на былые привилегии ей не стоит. Михалков подчеркнул, что раньше Пугачева занимала особый статус и многое могла себе позволить. В свете последних событий уже никто не будет с трепетом и пиететом относиться к певице.



Очевидно, что побег за границу и последующие сомнительные высказывания поставили крест на Пугачевой в сердцах многих ее бывших поклонников. Поступки знаменитости в тяжелый для страны период разочаровали народ.

"Никогда. То же место, которое занимала, она не займет никогда", – строго отрезал Михалков.

К слову, ранее громкое заявление о возвращении Аллы Пугачевой в Россию сделал известный музыкант Юрий Лоза.

