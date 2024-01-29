Собрать друзей в Москве: озвучены планы Пугачевой по празднованию юбилея

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Как отметит юбилей Народная артистка России?

Прошлый юбилей – 70-летие – Алла Пугачева отметила концертом "P.S.", который состоялся в Кремле. Тогда певица заметила, что в следующий раз выйдет на сцену в 80 лет. Причем в неожиданном амплуа – будет петь романсы или играть в спектакле.

Ну а как она будет праздновать грядущее 75-летие? Концертов в России по этому случаю она не планирует. Да и не дадут ей тот же Кремль после всех ее слов о рабах и холопах. Никаких специальных программ на телевидении тоже не будет, хотя в иное время весь эфир был бы отдан Примадонне. Всему виной – статус иноагента у пятого мужа певицы и его антироссийские высказывания.

Но, как как говорят в окружении певицы, праздновать день рождения она все-таки планирует на родине – соберется узким кругом друзей в одном из ресторанов столицы. Обычно среди ее гостей – модельер Игорь Гуляев, овдовевшая Марина Юдашкина, лучшая подруга бизнесвуман Алина Редель, музхыкант Игорь Николаев и актриса Олеся Судзиловская с мужем. В этот раз список приглашенных вряд ли изменится.

"Есть еще одна весомая причина для приезда давно живущей в Израиле Пугачевой, – рассуждают ее друзья. - Каждый полгода ей надо сюда приезжать хотя бы на день, чтобы сохранять тут статус налогового резидента. Она была в мае прошлого года, потом в ноябре, сейчас приедет в апреле".