Группа "Би-2" рассказала о визите российского консула

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В минувший понедельник тайские власти приняли решение о депортации участников группы "Би-2" в Израиль. Представители коллектива уже приобрели билеты, чтобы вызволить часть музыкантов из полиции, однако сделать это в итоге не удалось. Как оказалось, решение было отменено после визита высокопоставленных лиц из российского дипведомства в Тайланде.
Группа "Би-2" рассказала о визите к ним российского консула. По их словам, участники категорически отказались вести с дипломатом какие-либо переговоры. На данный момент их продолжают держать в миграционном центре, где вместе с ними в камере сидит еще 80 человек, указывает телеканал "360". Дальнейшая судьба артистов неизвестна.
Знакомые с ситуацией журналисты утверждают, что участники "Би-2" сидят в клетке на 40-градусной жаре.
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