Умерла звезда сериала "Клон"

Актрису любили во всем мире

Латиноамериканский телесериал "Клон" в свое время буквально захватил внимание российских зрителей. В редкой семье обходились без коллективных просмотров мыльной оперы. Конечно, артисты, блистательно сыгравшие в киноленте, очень полюбились россиянам. К сожалению, время не стоит на месте – кумиры молодости постепенно покидают этот мир. Так, стало известно о смерти звезды "Клона".



На тот свет отправилась бразильская актриса и режиссер Жандира Мартини. Россияне полюбили ее за роль служанки Зорайде, напоминает информационный ресурс "Радио 1".



Знаменитая артистка скончалась на 79-м году жизни. Как отмечает телеканал "360", официальную причину смерти звезды пока не раскрыли. При этом известно, что на протяжении нескольких лет Жандира Мартини вела упорную борьбу со страшным заболеванием – раком легких. Последние дни она провела в госпитале в Сан-Паулу.



Напомним, накануне стало известно о смерти бывшего участника рок-группы "Машина времени" Юрия Ильченко. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Также ранее "Утро.ру" сообщало о смерти заслуженного артиста России Александра Вонтова.

