Лолита нашла себе странное занятие после обвала карьеры

Лолита нашла себе странное занятие после обвала карьеры
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистке приходится нелегко

Популярная певица Лолита Милявская – одна из тех артистов, которые и в весьма почтенном возрасте продолжают шагать в ногу со временем, прекрасно чувствуют себя в компании молодых звезд и не теряют популярность, несмотря на заметные перемены во вкусах слушателей и в целом в сфере шоу-бизнеса. Однако одна серьезная оплошность привела к тому, что Лолита фактически лишилась работы. Взамен трудовым будням она придумала для себя весьма странное занятие.

Действительно, люди привыкли видеть Лолиту блистающей на сцене. Милявская была желанным гостем на всех крупных концертах, а также ее постоянно приглашали на корпоративы. После скандальной "голой вечеринки" все изменилось. Концерты артистки массово отменяют.

Но вместо того, чтобы активно искать новый источник дохода или пытаться как-то изменить ситуацию, Лолита решила полностью погрузиться в бытовые дела. Стало известно, что знаменитость с головой ушла в ремонт своего жилища. Учитывая масштаб личности певицы, такое занятие кажется весьма странным. Судя по всему, в простых активностях знаменитость пытается найти утешение и успокоиться после фактического краха карьеры.

К слову, ранее стало известно, что Лолите Милявской пришлось отказаться от самого дорогого.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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