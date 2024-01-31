Подарил машину за 40 миллионов: что известно о новом ухажере Бузовой

Воздыхатель задаривает певицу не первый раз

Популярной певице Ольге Бузовой все еще удается регулярно привлекать внимание к своей персоне разными выходками, но доходы ее сильно снизились. Так, мать певицы сообщила, что теперь Оля не может даже поменять машину – приходится экономить. Однако на свое 38-летие звезда показала подписчикам новый автомобиль Mercedes-Benz V-Класс XL 300, цена на который достигает 40 миллионов рублей.

Подписчикам исполнительница хита "Мало половин" сообщила, что это подарок. Интрига выстрелила, как и ожидала Оля, комментаторы бросились размышлять, кто же мог подарить такую дорогою вещь. Некоторые предположили, что автор широкого жеста – Давид Манукян – бывший бойфренд Бузовой.

Однако позже от друзей Ольги стало известно, что презент преподнес тайный ухажер-миллионер, который уже 5 лет задаривает звезду дорогущими вещами. До этого были туфли из лимитированной коллекции, бриллианты и другие украшения.

Известно, что Ольга Бузова познакомилась с воздыхателем в ресторане, но до сих пор соблюдает дистанцию. Друзья Оли делают ставки, насколько долго певица будет интересовать поклонника.

Ранее экс-солистка "Миража" Разина приложила Бузову. Она заявила, что от певицы веет развратом и смрадом.