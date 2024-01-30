Первый рабочий день Диброва на ТНТ начался с разборок

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Уволенный с "Первого канала" Дмитрий Дибров спустя полгода поисков стал лицом ТНТ – теперь он ведет новое шоу "Это нормально?" вместе с Ольгой Бузовой. Съемки передачи уже стартовали, но первый рабочий день для телеведущего начался со скандала.
Одна из участниц закатила истерику, поскольку в студии оказался ее бывший муж, которого она не хотела видеть. Женщина категорически отказывалась принимать участие в шоу. По словам представителей ТНТ, успокоить героиню так и не удалось – в итоге Диброву пришлось как-то выкручиваться, чтобы завершить съемочный день без участия девушки.
Позже она пояснила, что покинула студию, поскольку бывший муж постоянно устраивает разборки с ее новым избранником, за которого она планирует выйти замуж. Она призналась, что заблокировала мужчину во всех соцсетях.
Ранее Дибров рассказал о невежестве коллег Малышевой из "Жить здорово!". Телеведущего невероятно удивило, что экранные доктора понятия не имели, кто такие Фиксики.
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