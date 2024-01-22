По стопам Петросяна и Диброва: 97-летнего Зацепина окучивает молодая азиатка

Очаровательная прелестница смотрится красиво с легендарным композитором

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну. // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле", – говорил Царь в филатовском "Сказе про Федота-Стрельца".

Это желание сказочного персонажа в разные годы разделили Евгений Петросян, у которого пятая жена моложе на 44 года, Дмитрий Дибров, чья четвертая жена младше на 30 лет, Александр Градский, который перед смертью женился на красавице, младше его же сына... Но рекорд поставил актер Иван Краско, чья четвертая жена была на 60 лет младше!

Непонятно, готов ли к новому браку 97-летний композитор Александр Зацепин, но рядом с ним в последнее время неизменно замечают красивую азиатку, которая как минимум в два раза моложе. Она зовет композитора на "ты", помогает ему в быту, сопровождает при выходах в свет. И вообще отношения их кажутся очень теплыми. По некоторым данным, фамилия заботливой прелестницы – Ли.

Напомним, что еще в юности у Зацепина завязалась отношения с актрисой Ревмирой Соколовой. Правда, после свадьбы выяснилось, что Ревмира беременна от другого. Но композитор остался с супругой, удочерил ее дочь, которая через скончалась от болезни желудка. Потом Соколова родила и от Зацепина, но сын страдал рассеянным склерозом и прожил всего 24 года, а брак распался из-за измен. Вторая жена Зацепина – пианистка Светлана Третьякова – умерла в 47 от аневризмы. Последовавший следом брак с парижской художницей Женевьевой Прешак оказался совсем коротким. Последней на сей день супругой композитора стала пианистка Светлана Морозовская, которая заболела раком поджелудочной железы и скончалась в 2014-м. Но, кто знает, может новые отношения маэстро окажутся счастливыми и долгими!