Уволенный Дибров озвучил проблему Карауловой в "Кто хочет стать миллионером?"

Ведущий не видит себе равных

В 2023 году Дмитрий Дибров прекратил работу в проекте "Кто хочет стать миллионером". Телеведущего с огромным стажем сменила молодая Юлианна Караулова.

Впрочем, рассуждает Дмитрий теперь, за такую сумму, как миллион, биться не стоит. Ведь в таком случае жизнь победителя не слишком сильно изменится – ни разобраться с долгами, ни погасить ипотеку. А вот миллион в долларах – совсем другое дело. Жизнь человека изменится бесповоротно.

В шоу пытали счастья не простые люди, а не селебрити. Эрнст и Дибров понимали, каковы запросы зрителя. Гораздо интереснее наблюдать за знаменитостью, чем за простым человеком – аудитория всегда любопытствует, где и как артист "обделался".

Действующий формат телепередачи отличается от того, который был поставлен во времена прежнего ведущего. У Карауловой за 3 миллиона рублей могут побороться и простые люди. Сам предшественник считает, что ведущая попала в "страшную историю", так как сама вынуждена "копаться" в задаваемых вопросах – совершенно неинтересных зрителю в текущем формате, убежден Дибров.

"Кому интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? За миллион долларов я бы посмотрел. За миллион обделаться – серьезно! А пять тысяч рублей… Чего мы там будем копаться?" – вопрошает журналист.

Дмитрий уверен, что мог за счет профессионализма держать рейтинг программы на высоте – вытягивал зрителя на диалог о нем самом. Вытаскивал на поверхность всю "проблематику" человека, который не только отвечал на вопросы, но и раскрывал о себе всю подноготную.