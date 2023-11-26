64-летний Дибров заговорил об измене жене с 17-летней секретаршей

64-летний Дибров заговорил об измене жене с 17-летней секретаршей
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость раскрыл причину развала семьи

Дмитрий Дибров уже почти 15 лет счастлив в отношениях со своей четвертой супругой Полиной. В паре у них родилось трое сыновей, в которых мать и отец души не чают. И во многих интервью они признаются, что получают от этого брака все, что хотели.

Например, Полина видела себя в качестве жены исключительно статусного человека – это то, что она ценит в парнере наравне с обеспеченностью и интеллектом. А Дибров долгое время мечтал о детях, и как увидел девушку на конкурсе красоты, понял – именно она станет их матерью. С тех пор супруги вместе и удовлетворяют потребности друг друга. 

Опытный в брачных делах Дмитрий Дибров рассказал, в чем заключается секрет успешного союза между мужчиной и женщиной. По его словам, в постеле все должно происходить качественно, а все проблемы возникают из-за недоработок в этой области.

Телеведущий считает, что многие женщины забывают о важности интимной жизни. 64-летний Дибров также заговорил об измене жене с 17-летней секретаршей – он напомнил дамам, что таких девушек сейчас предостаточно.

"Именно постель – это тот котелок, который наполняет отопление вашей семьи эмоциональным теплом!" – дал он совет россиянкам.

Также Дибров уверен, что просто так мужчины из семей не уходят. И он полагает, что брошенные жены должны в первую очередь искать причину в себе. 

Ранее Дмитрий Дибров высказался о ведении Карауловой шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Источник: ProZvezd
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