МВД взялось за SHAMAN: началась масштабная проверка

Действия звезды вызвали негодование у активиста

Над любимцем миллионов российских зрителей, певцом Ярославом Дроновым сгущаются тучи. В отношении SHAMAN началась масштабная проверка.



Стремительно взлетевшего на музыкальный Олимп артиста решили проверить на пропаганду нетрадиционного сексуального поведения, а также оскорбление чувств верующих. Такой любопытной информацией с общественностью поделилась скандально известная журналистка Ксения Собчак.



Блондинка уверяет, что соответствующее заявление поступило в МВД от некоего активиста Яна Коробкова. Мужчина внимательно пересмотрел клип популярной песни SHAMAN "Я русский" и обратил внимание на то, что у артиста там якобы сильно накрашены глаза. Это, по мнению Коробкова, идет вразрез с традиционными ценностями и может быть пропагандой ЛГБТ*.



Также активист углядел в действиях артиста оскорбление чувств верующих. По информации Собчак, МВД уже запустило проверку по соответствующим статьям.



К слову, ранее стало известно, что SHAMAN нашел способ заработать больше бюджетных денег.





*признано экстремистским и запрещено на территории России