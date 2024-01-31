Ягудин принял решение покинуть Россию

Пара отлично проводит время

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин улетел из России вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной. Ныне пара отдыхает в Дубае. Счастливые спортсмены уже опубликовали фотографию, сделанную на пляже.

Алексей с Татьяной – олимпийские чемпионы. Пара воспитывает 14-летнюю Елизавету и восьмилетнюю Мишель. Свадьба состоялась еще восемь лет назад, а торжество прошло в холодном Красноярске, куда оба прилетели гастролировать. Кстати, ЗАГС был в те дни закрыт, однако местные власти пошли навстречу – и пара расписалась.

Сама Татьяна как-то откровенничала для журналистов, что супруг давал поводы для ревности. И однажды пришлось поставить Алексея перед серьезным выбором. Правда, с течением времени женщина смогла спокойнее реагировать на раскрепощенность супруга и его театральные выступления.

Кстати, как-то обладатель заветной олимпийской награды признавался, что представитель европейского олимпийского комитета в приватном разговоре предлагал ему новенький каток и спортивное гражданство. Однако спортсмен, несмотря на тогдашние конфликты с ФФККР, сразу же отказался.