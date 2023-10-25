Ягудину предлагали продать Родину за деньги и виллу

Ягудину предлагали продать Родину за деньги и виллу
Алексей Ягудин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Одного из лучших фигуристов страны не раз пытались сманить в другие страны, но тщетно

Алексей Ягудин – обладатель олимпийского золота, побед на мировых чемпионатах и титулов чемпиона Европы. На пьедестал фигурист всегда поднимался под российским флагом. Однако был момент, когда все могло измениться.

Как-то раз спортсмену позвонил президент некоего европейского олимпийского комитета и предложил увидеться. На тот момент отношения с ФФККР (Федерацией фигурного катания на коньках России – прим. ред.) у фигуриста были напряженными: он перешел к Татьяне Тарасовой, несмотря на возражения Валентина Писеева, возглавлявшего федерацию.

Европейцы предложили заманчивые перспективы: Ягудину обещали гражданство и специально построенный для него каток. Разумеется, плюс солидная куча золота и пиетет. Не сработало: конфликты Ягудина с федерацией не влияли на его любовь к родной стране.

Взойдя на олимпийский пьедестал в Солт-Лейк-Сити, Алексей Ягудин в очередной раз понял, что его решение было правильным. Над чемпионом поднялся флаг России и зазвучал национальный гимн. В этот момент Ягудин понял: он никогда всерьез не думал о смене гражданства. Потому что стоять на пьедестале и смотреть на флаг чужого государства для него немыслимо. Он гордится тем, что он русский, несмотря на многолетнее проживание в Штатах.

После окончания карьеры фигуриста Алексей еще какое-то время жил в Америке, но в очередной раз приехав на Родину, решил вернуться окончательно и навсегда.

Недавно Алексей Ягудин высказался о перспективах Романа Костомарова в карьерном плане.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
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