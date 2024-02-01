Безруков заступился за словившего звезду Кологривова

Безруков заступился за словившего звезду Кологривова
Сергей Безруков. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Народный артист уверен, что актер "Слово пацана" обладает талантом

За скандально известного Никиту Кологривова решил заступиться актер Сергей Безруков. Они вместе трудились над последним проектом "В августе сорок четвертого", и народный артист РФ смог разглядеть в молодом коллеге настоящий талант. Звезда сериала "Бригада" считает, что новая роль в фильме, который выйдет на экраны не раньше 2025 года, наиболее интересная в карьере Никиты. 

"Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет", – рассказал о своем коллеге народный артист РФ. 

Кологривов стал невероятно популярным из-за успеха в сериале, который наделал много шума в конце прошлого года. Актера, сыгравшего в "Слово пацана" начали звать в различные программы, где тот не стеснялся и с энтузиазмом критиковал своих коллег. Так, артист уверяет, что не видит ничего выдающегося в работах великого Смоктуновского. И вообще, по мнению Кологривова, в кино должны сниматься только профессиональные актеры, получившие образование, а многие прославились незаслуженно. После этого Никиту обвинили в звездной болезни. 

Недавно Виктория Цыганова ответила охамевшему Кологривому и заявила, что он таким образом пытается заработать популярность. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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