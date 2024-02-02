Когда Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы: у артиста появился шанс

Когда Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы: у артиста появился шанс
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
У актера есть возможность освободиться по УДО

Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП, в результате которого погиб человек. С 2020 года актер находится в ИК №4 Белгородской области. Стало известно, что уже в марте артист сможет попросить освободить его условно-досрочно. Если просьбу Ефремова удовлетворят, актер может оказаться на свободе уже через пару месяцев. 

Шансы выйти по УДО у Ефремова достаточно высокие, подтвердил и адвокат Сергей Жорин. Он считает, что артист полностью осознал свою вину, исправился и готов снова быть частью общества, передает слова юриста интернет-издание "Подмосковье сегодня"

На то, что Михаил Ефремов скоро сможет вернуться к семье, надеются и его друзья. Так, Иван Охлобыстин, который навещал коллегу в колонии, сказал, что не стоит ждать от актера комедийных ролей после освобождения. Ведь выйдет на свободу совсем другой Ефремов. 

"Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает",  —  поделился своими рассуждениями Охлобыстин.

Напомним, за ДТП со смертельным исходом, которое артист совершил, будучи сильно пьяным, Михаилу Ефремову назначили тюремное заключение сроком на 7,5 лет. Наказание актер отбывает с июня 2020 года. 

Ранее сообщалось, что на голову осужденному Ефремову обрушилась новая напасть. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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