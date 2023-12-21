На голову осужденному Ефремову обрушилась новая напасть

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Вот уже три года Михаил Ефремов, известный своими ролями в фильмах "Диверсант", "Духless", "Generation П", отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области из-за пьяной аварии, в которой по его вине погиб человек. Однако судьба приготовила для актера новый удар в виде внушительного долга перед налоговой.
Прежде уплата налогов не представляла для Ефремова какой-либо проблемы: до смертельного ДТП артисту платили 200 тысяч рублей всего за один выход на сцену, а общая стоимость его контрактов с театром "Современник" составляла 32 миллиона рублей.
Тем не менее, с 2021 года долги стали копиться. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 118 тысяч рублей, и актер пока не понимает, где ему взять столько денег. Его заработная плата за работу швеи в исправительном учреждении составляет всего пять тысяч рублей в месяц.
Ранее Охлобыстин высказался о досрочном освобождении Ефремова.
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