На голову осужденному Ефремову обрушилась новая напасть

На голову осужденному Ефремову обрушилась новая напасть
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас у него нет возможности как-либо исправить ситуацию

Вот уже три года Михаил Ефремов, известный своими ролями в фильмах "Диверсант", "Духless", "Generation П", отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области из-за пьяной аварии, в которой по его вине погиб человек. Однако судьба приготовила для актера новый удар в виде внушительного долга перед налоговой.

Прежде уплата налогов не представляла для Ефремова какой-либо проблемы: до смертельного ДТП артисту платили 200 тысяч рублей всего за один выход на сцену, а общая стоимость его контрактов с театром "Современник" составляла 32 миллиона рублей. 

Тем не менее, с 2021 года долги стали копиться. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 118 тысяч рублей, и актер пока не понимает, где ему взять столько денег. Его заработная плата за работу швеи в исправительном учреждении составляет всего пять тысяч рублей в месяц.

Ранее Охлобыстин высказался о досрочном освобождении Ефремова.

Источник: Telegram-канал SHOT ✓ Надежный источник
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