"Никогда не поздно": какие звезды стали родителями в преклонном возрасте

Самому старшему из отцов 83 лет

Обзавестись наследниками никогда не поздно, считают Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Эдди Мерфи. Кажется, голливудских звезд совсем не смущает ни возраст, ни то, что к окончанию школы дети, скорее всего, останутся без отца.

Так, самому старшему из звездной тройки отцов сейчас 83 года. Аль Пачино и его 29-летняя избранница Нура Альфаллах не ожидали, что станут родителями. Возлюбленные расстались практически сразу после появления на свет малыша, и теперь звезда Голливуда будет выплачивать своему четвертому наследнику алименты, которые составляют порядка тридцати тысяч долларов в месяц.

Роберт Де Ниро решил не отставать от коллеги и тоже сообщил, что стал отцом. Актеру 80 лет. Дочь Джию от звезды родила 45-летняя избранница мужчины Тиффани Чен. Больше всего фанатов удивило заявления актера о том, что ребенок был долгожданным.

"Я хочу быть рядом как можно дольше, чтобы наслаждаться этим, наслаждаться ею", — рассказал Роберт Де Ниро о чувствах, которые вызывает у него дочка.

Тройку самых возрастных отцов закрывает относительно молодой Эдди Мерфи. Он обзавелся ребенком в возрасте 59 лет. В том же году актер стал дедушкой. У сына и внучки Мерфи разница всего в 5 месяцев, передает "Пятый канал".

Между тем многие искренне рады за звезд, которые решили стать родителями в почтенном возрасте. Однако некоторые уверены, что обрекать ребенка на жизнь без отца — это эгоизм со стороны знаменитостей.

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