Звезды 90-х выиграли из-за отъезда артистов из России: "Доходы выросли"

Гонорары некогда популярных певцов снова растут

Артисты, которые бросили Россию, теперь только и делают, что постоянно жалуются на низкий заработок. Они и не подозревают, что освободили нишу, а звезды 90-х снова сияют на сцене. Их гонорары выросли, а промоутеры снова борются за возможность с ними поработать.

Так, Вадим Приймак, концертный директор Кая Метова, рассказал, что за одно выступление заработок артиста вырос на 25%. Поклонники снова с удовольствием идут на его выступления и платят за это от 1000 до 3500 рублей.

От отъезда некогда популярнейших звезд выиграли и другие артисты "лихих" годов. Так, выросшими гонорарами похвастались Юрий Лоза, Григорий Гладков, Алиса Мон, группа "Комбинация" и многие другие знаменитости конца прошлого столетия.

Специалист в музыкальной сфере Евгений Сафронов рассказал, что эти исполнители – опытные и востребованные профессионалы, которые знают, как работать со слушателями и завоевать их любовь. Они десятилетиями удерживали внимание поклонников, и сейчас все наблюдают вторую волну их популярности.

Эксперт также отметил, что не стоит искать в этой ситуации ничего феноменального. По словам Сафронова, это обычная рыночная система, и промоутеры выбирают работать с теми, кто в данный момент пользуется популярностью.

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