Всплыли шокирующие подробности брака Распутиной с "авторитетом из 90-х"

Всплыли шокирующие подробности брака Распутиной с "авторитетом из 90-х"
Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Пара выбирала себе изысканные развлечения, утверждает певец

Российский исполнитель Кай Метов поддерживает дружеские отношения с Машей Распутиной уже на протяжении трех десятков лет. Прекрасно помнит, как у певицы выстраивались отношения с авторитетным в те годы предпринимателем Виктором Захаровым.

В эфире "Секрета на миллион" Метов поведал, что сам написал для Распутиной хит "Роза чайная". И его познакомил со звездой сам Захаров, который еще тогда состоял в отношениях с Распутиной.

Кайрат рассказал Лере Кудрявцевой, как познакомился с предпринимателем. Все развивалось по канонам карикатурного криминального фильма: приземляется самолет, который окружают джипы с мигалками. Кай сходит с трапа и садится в государственную "Волгу". А тут из иномарок выходят мужчины в черных пальто, чтобы поприветствовать гостя.

В гостинице у Кайрата произошло знакомство с Захаровым, который представил ему Распутину – даму своего сердца, обвенчался с которой бизнесмен, кстати, только в 1999 году.

Во время совместных посиделок на берегах Черного моря пара сильно шокировала Кайрата: певец как-то видел, что пара якобы кормила в ресторане бурого медведя черной икрой забавы ради.

"Вот такого размаха у них были романтические отношения", – рассказал Метов.

Кстати, Распутина утверждает, что медведя кормил только ее экс-возлюбленный. Да и речь шла не о медведе, а о крохотном медвежонке.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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