"Не очень умная": отец Фриске ответил Распутиной на оскорбления умершей дочери

Певица всегда была настроена негативно по отношению к покойной коллеге по цеху

В мире существует известная поговорка – "о мертвых либо хорошо, либо ничего". Но, видимо, 59-летней исполнительнице хитов "Гуляй, душа", "Я родилась в Сибири" Маше Распутиной она не знакома: певица нередко допускает едкие высказывания относительно коллег по сцене – даже умерших.

Так, на одном светском вечере артистка заявила, что не видит для себя достойных конкурентов среди юных исполнителей, поскольку они не обладают достаточным талантом, харизмой и вокальными данными. На вопрос о певицах другого поколения – в частности, об умершей Жанне Фриске, которая в свое время блистала с хитами "А на море белый песок", "Падает снег", Распутина ответила и вовсе довольно грубо. Она заявила, что знать не знает такую исполнительницу.

На хамство отреагировал отец покойной, Владимир Борисович. Он отметил, что подобное поведение лишь свидетельствует о скудности ума и общего интеллектуального развития.

"Она не очень умная потому что, и о себе очень большого мнения", – высказался Владимир.

Он добавил, что Жанну он воспитал совершенно иначе: его дочь была доброй, открытой к людям и неконфликтной, никогда не позволяла себе нелестные высказывания в чей-либо адрес.

Ранее сообщалось, что Машу Распутину выгнали с НТВ после громкого скандала.