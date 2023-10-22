Как после ухода Фриске подруги закатили радостную вечеринку

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Популярная российская исполнительница Жанна Фриске покинула наш бренный мир восемь лет назад. Смерть всеми любимой звезды повергла в шок миллионы людей. Ей было всего 40 лет.
Жанна Фриске пользовалась огромной популярностью у представителей сильного пола. У нее было несколько романов, но фактический муж всего один – телеведущий Дмитрий Шепелев. Певица родила ему наследника Платона, которого ныне не могут поделить вдовец и родители исполнительницы.
Последние десять лет певица выступала сольно, хотя славу ей принесли выступления в составе группы "Блестящие" с 1996 по 2003 год. Как оказалось, после ухода солистки из музыкального коллектива ее подруги закатили радостную вечеринку.
Об этом рассказала коллега звезды по группе Юлия Ковальчук. В беседе с Яной Чуриковой певица отметила, что участники шоу репетировали свои номера, чтобы отметить прощание на высшем уровне. Сама Жанна Фриске тоже выступила перед гостями.
"Это было очень грандиозно", – заявила Юлия Ковальчук.
Ранее мы рассказывали, что вдовец Жанны Фриске с треском провалился на телевидении.
Знаменитость не отказывается от заработка