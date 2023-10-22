Как после ухода Фриске подруги закатили радостную вечеринку

Певица умерла 15 июня 2015

Популярная российская исполнительница Жанна Фриске покинула наш бренный мир восемь лет назад. Смерть всеми любимой звезды повергла в шок миллионы людей. Ей было всего 40 лет.

Жанна Фриске пользовалась огромной популярностью у представителей сильного пола. У нее было несколько романов, но фактический муж всего один – телеведущий Дмитрий Шепелев. Певица родила ему наследника Платона, которого ныне не могут поделить вдовец и родители исполнительницы.

Последние десять лет певица выступала сольно, хотя славу ей принесли выступления в составе группы "Блестящие" с 1996 по 2003 год. Как оказалось, после ухода солистки из музыкального коллектива ее подруги закатили радостную вечеринку.

Об этом рассказала коллега звезды по группе Юлия Ковальчук. В беседе с Яной Чуриковой певица отметила, что участники шоу репетировали свои номера, чтобы отметить прощание на высшем уровне. Сама Жанна Фриске тоже выступила перед гостями.

"Это было очень грандиозно", – заявила Юлия Ковальчук.

Ранее мы рассказывали, что вдовец Жанны Фриске с треском провалился на телевидении.