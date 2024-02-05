Зарплата Киркорова резко упала: последствия "отмены"

Теперь выступление поп-короля дешевле на 4,5 миллиона рублей

Филиппу Киркорову в последнее время живется несладко. Привыкший к тому, что все выходки сходят ему с рук, поп-король не ожидал, что "голая вечеринка" аукнется ему таким количеством проблем. Попытка оправдаться про "не ту дверь" не решила, а только усугубила сложность ситуации, и артист надолго остался без работы. Теперь он согласен поправить ценник в сторону уменьшения.

В ближайшее время, по информации одного из телеграм-каналов, Киркоров собирается сделать упор на частные выступления. И разговор с заказчиком ведется по схеме: сначала называется обычная такса, а потом предлагается скидка как жест необычайной щедрости.

Кроме того, запредельный райдер поп-короля тоже редактируют. Теперь он согласен на зеркало в пол, фруктовую корзинку, мясную, сырную и хлебную нарезки, а также квашеную капусту и нежирный йогурт. А к скидке артист предоставляет подтанцовку. Более того, заказчик может сам составить репертуар, выбрав из списка песен те, что нравятся лично ему.

Подобные беспрецендентные уступки Филипп Киркоров делает не по доброй воле. Просто за участие в вечеринке Ивлеевой он уже получил столько "отмен", что впору хвататься за голову. Помимо не полученной выгоды из-за сорванных концертов и корпоративов, на кошелек певца щелкает зубами налоговая. Последний долг поп-короля "накапал" на 8 миллионов рублей.

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