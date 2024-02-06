Сразу заплатила более 7 миллионов: Анна Asti отреагировала на скандал с долгами

Сразу заплатила более 7 миллионов: Анна Asti отреагировала на скандал с долгами
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что происходит с финансами певицы

Пресса кричит, что учрежденный Анной Asti музыкальный лейбл Fenix Music якобы не только не приносит прибыли, но вовсе делает одни только долги. Мол, за 2022 год компания "Феникс мьюзик" ушла в минус на 812 тысяч рублей. Но представители певицы это опровергают и говорят, что звезда сразу заплатила все, что должна. В пресс-службе Анны Asti дали официальный комментарий по этому поводу.

Фото: Утро.ру

"На дату 05.02.2024 у ООО "Феникс Мьюзик" нет задолженности по уплате налогов, – сообщили они на запрос "Утро.ру", – О чем свидетельствует выгрузка из Личного кабинета юридического лица с сайта Федеральной Налоговой Службы (единственный официальный источник)".

Фото: Утро.ру

"Компания ООО "Феникс Мьюзик" на 10.11.2023, действительно, имела обязательство выплатить 7,6 млн рублей налогов на прибыль, и эта сумма была своевременно выплачена, – подчеркнули представители артиста. – Никакой другой задолженности не было и нет. В противном случае Федеральная Налоговая Служба в соответствии с законодательством заблокировала бы счет Компании, и это не позволило бы нам вести свою операционную деятельность, осуществлять финансовые расчеты с партнерами и артистами лейбла, что является для нас главных приоритетом в работе. Компания таковых проблем не имеет и всегда придерживается принципам соблюдения законодательства России в своей работе".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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