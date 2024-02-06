Умер артист из "Счастливы вместе" и "Глухарь" Симонец

Звезде был 61 год

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Сегодня, 6 февраля, стало известно о смерти популярного российского артиста театра и кино Александра Симонец. Земное пребывание знаменитости завершилось на 62-м году.



Ныне покойный артист известен широкому зрителю по участию в таких популярных телевизионных проектах, как сериалы "Счастливы вместе" и "Глухарь". Многие зрители хорошо запомнили талантливого артиста, который блистательно играл персонажей второго плана.



Сообщается, что актер умер в Благовещенске. Такими печальными новостями с общественностью поделились представители родного культурного учреждения знаменитости – Амурского областного театра драмы. Там сообщили, что Александр скончался скоропостижно, однако что послужило причиной трагедии, пока неизвестно.



К слову, ранее сообщалось о смерти популярного российского артиста Александра Агапова.

