Соседов объяснил внезапный перенос премьеры шоу "Маска"

Критик уверен, что причина "отмены" передачи кроется не в опальном поп-короле

Бывший ведущий канала НТВ Сергей Соседов считает, что причина, по которой внезапно перенесли на неделю премьеру очередного сезона шоу "Маска", вряд ли в отмене Филиппа Киркорова. Скорее, считает ведущий, организаторы могли решить, что выбрано неподходящее для запуска нового блока передач время.

По мнению Соседова, спокойно заменить можно любого члена команды, в том числе и судью: это не нанесет шоу непоправимого ущерба. Этот факт и заставляет его полагать, что, скорее всего, причина изменения расписания явно не в исполнителе хита "Зайка моя" и его неосторожном приходе на злосчастную вечеринку в клубе "Мутабор".

"Точно не из-за Филиппа Киркорова. Если один человек в опале, неважно по какой причине, всегда найдется другой эксперт", – отметил критик.

Напомним, выход пятого сезона программы, в которой участники выступают инкогнито, в костюмах разных сказочных и не только персонажей, а зрителям предстоит угадывать, кто под маской, намечался на 11 февраля, но премьеру внезапно перенесли – пока на 18-е.

Многие считают, что причина – бессменный судья четырех сезонов Филипп Киркоров, который после участия в "голой вечеринке" получил на свою голову массу проблем, включая отмену концертов и вырезание его номеров из записи концертов.

Ранее мы писали, что после "голой вечеринки" зарплата Киркорова резко снизилась.

