Киселев назвал ошибку высокопоставленных кураторов SHAMAN

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"Когда я услышал песню "Встанем" – отдал должное, безусловно. – признается Киселев. - Но когда потом началась вакханалия, связанная с именем SHAMAN, c его кураторами.... Они дискредитировали его в обществе, потому что он стал нарицательным именем".
Киселев давно в шоу-бизнесе не понимает, "как можно парня, который только что вышел на сцену, так искусственно противопоставлять всем остальным".
"Люди, которые курируют SHAMAN, задумываются о том, что он становится маргинальным? – задал Киселев риторический вопрос в эфире "360". – Как может завидовать Киркоров, Басков, Лепс, "Земляне" певцу, который еще не проявился, пробился через голову?"
По мнению владельца "Русской медиаграппу", многие артисты "не хотят выступать с SHAMAN на сцене, потому что его PR-группа уничтожает, уничижительно говоря о них, что все ему завидуют". "Люди, которые являются руководителями идеологических отделов вообще понимают, что большие артисты не хотят быть "свитой" у молодого артиста, который заявляет, что он "самый патриотический певец страны". А они – Коля Басков, Николай Расторгуев – не патриоты?" – поражен Киселев.
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