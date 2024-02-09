"Я его поймаю": лишившийся денег Антонов пригрозил знаменитому артисту

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DJ Smash признался, например, что не покупал права на песню Юрия Антонова “Летящей походкой” перед тем, как выпустить на нее ремикс. “Была б моя воля, я вообще бы Антонова полностью переремиксировал, но Юрий Михайлович, человек, как мы знаем сложный в этом плане”, – поделился музыкант.
На вопрос отмыл ли по правам DJ Smash песню Юрия Антонова, тот ответил: “Конечно, нет”. И добавил: “Мы это делали вообще для клуба “Шамбала”, потом “Дягилев” – для всех клубных проектов. До сих пор статус у этой песни неофициальный, да”.
DJ Smash отметил, что не обращался к Антонову по вопросу авторских прав, но узнал, что он его ищет. Ведь Антонов, получается, лишился денег!
"И я понял, что не надо с ним встречаться. Он давал уже интервью и говорил: "Я его поймаю!", – рассказал артист.
При этом сам DJ Smash в интервью подкасту “Ниче святого” от HiFi-стриминга Звук признался, что не просил гонорар от певицы Светы, которая вернула популярность, благодаря одному из его ремиксов: “Никто никому не должен. Мы же не можем все монетизировать. Это момент творческий абсолютно. Я это делаю абсолютно не для того, чтобы как-то что-то спродюсировать или сменеджерить", – пояснил он.
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