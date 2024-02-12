Возмутительно: в нарядах покойной Легкоступовой щеголяет новая возлюбленная Фирсова

Возмутительно: в нарядах покойной Легкоступовой щеголяет новая возлюбленная Фирсова
Фото: Утро.ру
Одежда певицы пришлась впору очередной подруге ее последнего мужа

Валентина Легкоступова всегда славилась хорошим вкусом и умением стильно одеваться. Она несколько лет жила в Испании, имела дом на Тенерифе, откуда привезла много красивой одежды. 

Но каково же было удивление и возмущение поклонников певицы, которые увидели, что в ее платье теперь щеголяет новая возлюбленная овдовевшего Юрия Фирсова! В соцсетях появилось фото, которое красноречивее всяких слов.

Фото: Социальные сети

"Нет никаких сомнений, что это именно то самое платье, – поражены наблюдательные фанаты. – Может, очередная зазноба Юрия Фирсова не знает, кто прежде его носил и какая трагедия случилась в жизни Легкоступовой".

По мнению поклонников, все это – некрасиво. Ведь одно дело, когда родственники покойного отдают вещи людям, и совсем другое, когда одежду просто присваивают себе чужие люди.

Фото: Социальные сети

Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" скоропостижно скончалась 14 августа 2020 года. Официальная причина смерти - полиорганная недостаточность. Но в больнице, куда попала певица, выяснилось, что у нее была серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Степень виновности мужа в этом пришлось устанавливать следственным органам.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей