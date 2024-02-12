Возмутительно: в нарядах покойной Легкоступовой щеголяет новая возлюбленная Фирсова

Одежда певицы пришлась впору очередной подруге ее последнего мужа

Валентина Легкоступова всегда славилась хорошим вкусом и умением стильно одеваться. Она несколько лет жила в Испании, имела дом на Тенерифе, откуда привезла много красивой одежды.

Но каково же было удивление и возмущение поклонников певицы, которые увидели, что в ее платье теперь щеголяет новая возлюбленная овдовевшего Юрия Фирсова! В соцсетях появилось фото, которое красноречивее всяких слов.

"Нет никаких сомнений, что это именно то самое платье, – поражены наблюдательные фанаты. – Может, очередная зазноба Юрия Фирсова не знает, кто прежде его носил и какая трагедия случилась в жизни Легкоступовой".

По мнению поклонников, все это – некрасиво. Ведь одно дело, когда родственники покойного отдают вещи людям, и совсем другое, когда одежду просто присваивают себе чужие люди.

Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" скоропостижно скончалась 14 августа 2020 года. Официальная причина смерти - полиорганная недостаточность. Но в больнице, куда попала певица, выяснилось, что у нее была серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Степень виновности мужа в этом пришлось устанавливать следственным органам.

