Не прошло и девяти дней: могила Юрия Соломина утонула

Что случилось на Троекуровском кладбище столицы

19 января, в праздник Крещения Господнего, исполнится 9 дней со дня смерти актера, режиссера и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

Напомним, 6 ноября прошлого года он был госпитализирован в больницу после потери сознания, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 9 января его выписали, а уже 11 числа, около часа ночи он скончался – умер у себя дома в Москве от почечной недостаточности.

После прощания в Малом театре, которым он руководил с 1988 года, и отпевания в Храме Христа Спасителя прославленного актера похоронили на 21-м участке престижного Троекуровском кладбища рядом с женой Ольгой Соломиной. Она ушла из жизни в 2019 году. Тут покоится много их коллег по Малому театру – среди них Елена Доронина, Елена Пашкова, Евгений Весник...

Правда, найти свежую могилу будет непросто. Она попросту утонула! Утонула в море цветов, корзин и венков. Среди них был даже венок от Аллы Пугачевой, которая прислала его из Израиля. Букетов там много, что почти не видно простой деревянный крест, который поставили на могиле худрука Малого театра. Как говорят, на могилу привезли полную машину цветов от благодарных зрителей и коллег.