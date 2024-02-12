Собчак решили окончательно вычеркнуть из списка "неприкосновенных"

Вместе с ней без протекции останется и сенатор Нарусова

Источники утверждают, что терпение властимущих в России в отношении Ксении Собчак и Людмилы Нарусовой лопнуло. По их словам, в последнее время журналист позволяла себе много лишнего, поэтому теперь за нее планируют взяться всерьез.

Указывается, что последней каплей стали вечеринка Ивлеевой и ее слова про то, что где-то пьют шампанское, пока люди погибают – и это нормально. Другие утверждают, что Собчак перегнула палку, когда освещала некоторые события в столице в последнее время, а третьей версией являются ее высказывания про Крым – знаменитость утверждала, что референдум провели без необходимого числа международных наблюдателей, поэтому юридически полуостров принадлежит Украине.

Однако еще один источник заявил, что в итоге Собчак возмутила всех получением израильского гражданства. В итоге на нее даже вышел фильм на федеральном канале, в котором знаменитость критикуют по всем направлениям.

Следом появилась информация, что сенатора Людмилу Нарусову, по решению руководства Совета Федерации лишили доступа к документам, содержащим государственную тайну. А вскоре вынесли вердикт и по делу ее помощника Кирилла Суханова, который получил 7,5 лет лишения свободы, сообщает телеканал "360".

Россияне полагают, что после всего произошедшего Ксению Собчак ждет полная отмена в России.

"Ксения думала, она неприкасаемая, но теперь, видимо, нет... Так и до иноагентства недалеко", "Пора Собчак на выход. Надеюсь, она следующая", – пишут ей люди в комментариях.

Особенно народ возмутило, что журналист так и не пришла на слушания по делу Суханова. Позже она пояснила, что ее бывший сотрудник сам об этом попросил. Как напоминает "Пятый канал", его признали виновным в вымогательстве.