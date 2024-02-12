Ксению Собчак обвинили в сотрудничестве с иноагентами

Ксению Собчак обвинили в сотрудничестве с иноагентами
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка собирается подать в суд

Журналистка Ксения Собчак провела немало скандальных интервью, в которых задавала каверзные вопросы и всеми силами пыталась выудить подноготную своих респондентов. Однако теперь, когда НТВ опубликовал разоблачающий фильм на саму знаменитость, она пришла в ярость. В документалке ведущую обвиняют в работе с иностранными агентами, при этом "настоящих патриотов" Собчак активно высмеивает, считают создатели проекта. В фильме сообщается, что Ксения активно сотрудничает с журналистом Олегом Кашиным*, котого в России признали иностранным агентом. Его диктор назвал "пособником киевского режима". 

Собчак заявила, что после такого намерена судиться с телеканалом НТВ. 

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд – иск о клевете и защите чести и достоинства", – цитирует журналистку интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Все, что она думает о фильме, Ксения написала в своем Telegram-канале. Она назвала работу "натяжкой совы на глобус", передает телеканал "360". Редакторов же Собчак считает непрофессионалами. По ее мнению, они исказили факты, а в качестве доказательства привели интервью восьмилетней давности. 

Впрочем, на этом журналистка не остановилась и продолжила разоблачать фильм о себе. Собчак возмутилась, что все "достоверные" факты о ней авторы документалки взяли из социальных сетей. Ксения также заявила, что медиа придется заплатить за воровство ее контента из блога и YouTube, сообщает "Радио 1"

Ранее Ксения Собчак рассказала о неприятных последствиях интервью с Путиным. 

 *признан иноагентом по решению Минюста РФ  

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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