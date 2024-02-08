Виторган намекнул Кологривому на опасность самолюбования и "хайпожорства"

Рассказывая о впечатлениях от моноспектакля Козловского, актер не мог не зацепить сарказмом коллегу

Никита Кологривый, популярность которого взлетела кометой после нашумевшего "Слова пацана", по мнению многих, словил звезду. Он постоянно резко высказывается о коллегах, порой на грани хамства критикуя их мастерство и талант. Данилу Козловского исполнитель роли Кощея назвал лжеартистом. За Данилу вступился Максим Виторган.

Бывший супруг Ксении Собчак сразу же отреагировал на едкую критику звезды фильма "По щучьему велению" в адрес Козловского. В своих соцсетях он положительно отозвался о моноспектакле Данилы, высоко оценив его. Виторган написал, что Козловский в этой постановке воплотил само понятие "артист", а также не преминул пройтись по персоне Никиты Кологривого.



"Если его не сожрут хайпожорство и самолюбование, тоже так сможет, да, Никита?" – подначил коллегу Виторган.

Напомним, Никита Кологривый выступал с едкой критикой Саши Бортич, а недавно свысока оценил мастерство артистов старой школы Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, за что получил немало резких отзывов от коллег по цеху. В своем таланте актера Кологривый не имеет ни малейшего сомнения и постоянно хвалит себя в интервью и в социальных сетях.

Ранее мы писали, что агент Кологривого удивилась тому, что трехмесячной давности конфликт с Гордоном разнесли как новость только сейчас.

