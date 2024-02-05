Агент Кологривого высказалась о перепалке актера с Гордоном на Первом канале

Агент Кологривого высказалась о перепалке актера с Гордоном на Первом канале
Никита Кологривый. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Алла считает, что конфликт, случившийся три месяца назад, нарочно раздувают

Сегодня Никита Кологривый популярен и востребован как никогда. Его заваливают предложениями о роли, поклонники сходят с ума, утапливая кумира в лайках и признаниях на всех возможных ресурсах. Сам актер постоянно дает инфоповоды своими резкими заявлениями. Однако последний инцидент, по мнению его агента, раздули нарочно.

Высказывания Кологривого насчет коллег по цеху возмутили многих. Некоторые из героев его реплик отвечали на громкую критику своего таланта или работы. За попытку свысока оценить звезд старой школы актера назвал дураком Леонид Ярмольник. И вот теперь – новый инфоповод. Звезда сериала "Слово пацана" отличился на "Закрытом показе" у Гордона. Разговора с ведущим у норовистого актера не вышло, в результате – ссора и Никита нервно покинул студию, несмотря на уговоры остаться.

Новостные ленты запестрели описанием конфликта в студии и обсуждением поведения актера. Однако его агент Алла считает проблему надуманной, ведь передача, вышедшая в эфир на днях, снималась три месяца назад. Но почему-то внезапно вспомнили ситуацию и разнесли по всем ресурсам как новость.

"Это было давно, уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера", – заметила агент.

Кроме того, Алла сообщила, что ни с ней, ни с самим Никитой после съемок никто не связывался, так что конфликт сочли завершенным.

Напомним, Никита Кологривый уже не раз отмечался колкостями в адрес коллег, игнорируя предупреждения о том, что это может не лучшим образом сказаться на его карьере.

Ранее мы приводили слова Сергея Безрукова, похвалившего актерскую игру Кологривого в их совместном проекте.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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