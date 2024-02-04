Безруков об актерском таланте Никиты Кологривого: "Он там необычный"

Актер снимался со звездой "Слова пацана" в кинокартине "Момент истины"

Сергей Безруков положительно охарактеризовал актерские навыки, проявленные звездой "Слова пацана" на съемках в фильме по роману Владимира Богомолова, а работу, проделанную над персонажем, серьезной. Он назвал роль молодого актера в "Моменте истины" одной из интересных в творческом послужном списке коллеги.

"Он там необычный, его образ Таманцева, конечно, впечатляет", – подчеркнул исполнитель роли Саши Белого.



Звезда фильма "Есенин" считает, что они с Кологривым увидели и сыграли персонажей фильма совсем не так, как это сделали их коллеги в предыдущей экранизации 23 года назад. Евгений Миронов и Владислав Галкин абсолютно по-другому показали личную историю каждого из главных героев.

Кроме того, в одной из экранизаций решено было акцентироваться не только на перипетиях военного детектива, но и на людях. По сюжету советские солдаты в конце Великой Отечественной войны должны были разоблачить вражеских шпионов, которые передавали важные сведения врагу. Сергей Безруков сыграл капитана Алехина, а старший лейтенант Таманцев отлично получился у Никиты Кологривого.

Ранее мы писали, что певица-патриотка Вика Цыганова назвала поведение Никиты Кологривого, в последнее время позволяющего себе немало резких высказываний в адрес коллег-современников и ушедших звезд кино, "временем дешевого хайпа".

