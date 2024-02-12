Молодая супруга бросила угодившего в больницу Петросяна

Молодая супруга бросила угодившего в больницу Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка гуляет по Китаю и делится снимками в соцсетях

Прогулка по Москве обернулась для Евгения Петросяна переломом и госпитализацией. Комика экстренно доставили в больницу на скорой помощи и обнаружили, что у ведущего "Кривого зеркала" сломана и смещена ключица. Сейчас 78-летний юморист находится под наблюдением специалистов. О его состоянии не так уж много известно. Сообщается только то, что его жизни ничего не угрожает. 

С вопросами о здоровье Петросяна общественность бросилась к его молодой жене Татьяне Брухуновой. Оказалось, что она улетела в Китай и активно делится своим насыщенным досугом в социальных сетях, однако ни слова о своем супруге, получившем травму еще вчера, девушка не написала. 

Известно, что Татьяна укатила в Поднебесную с друзьями, чтобы отметить там китайский Новый год. 78-летнего Петросяна она бросила в Москве, мол, небезопасно в таком возрасте летать на дальние расстояния. Ведь путь на самолете от столицы России до Пекина составляет не менее семи часов. 

34-летняя супруга юмориста уже посмотрела Великую Китайскую стену и оценила местные деликатесы. На вопросы подписчиков Брухунова отвечает активно. Девушка рассказала, что китайский Новый год отмечают также "шумно вкусно и многолюдно", как и в любой стране мира. 

Ранее стало известно, что Брухунова жестко подставила Елену Воробей, выложив интимное фото. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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