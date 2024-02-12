Спектакль Назарова и его жены отменили в Дубае

Зрители не раскупили даже четверть билетов

Сбежавшие из России звезды продолжают скитаться по разным странам и давать концерты где придется. Так, Дмитрий Назаров, который живет во Франции, вместе со своей женой Ольгой Васильевой, планировали подзаработать в Арабских Эмиратах, где должен был состояться их спектакль 9 марта. Однако не тут-то было. Судя по всему, популярность знаменитого "шефа" неожиданно упала, его выступление отменили.

Впрочем, эту причину и назвали официальной. Дело в том, что послушать речи русофоба с большой сцены мало кто пожелал. На спектакль было продано всего 20% билетов.

Сама звездная пара пока никак не комментировала свой творческий крах. Однако многие уже предположили, что по модной нынче привычке во всем будет обвинена Россия.

Впрочем, это уже не первая отмена выступлений Назарова. Ранее спектакль артиста не состоялся в Париже. Причина та же – не покупают билеты.

Напомним, Назаров и Васильева бежали из страны сразу после начала специальной операции на Украине. Актер, известный ролью в сериале "Кухня" регулярно поливает грязью Россию и своих соотечественников. Особенно любит Дмитрий потешить свое самолюбие остроумными стихами, в которых высказывает недовольство властью и своей Родиной.

Ранее стало известно, что Хабенского обвинили в предательстве из-за вышвырнутого из театра Дмитрия Назарова.