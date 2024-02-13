Сын Высоцкого раскрыл возможное отношение отца к СВО

Сын Высоцкого раскрыл возможное отношение отца к СВО
Никита Высоцкий. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник барда заявил, что Высоцкие с Украины

Наследник барда, музыканта и актера Владимира Высоцкого высказал предположение о вероятном отношении своего отца к ситуации на Украине. Он отметил, что не любит строить домыслы на эту тему, но здесь сделал исключение. 

Так, Никита Высоцкий сообщил, что, скорее всего, отец воспринял бы трагично новость об СВО. Он был веселым, заводным и очень патриотичным. Высоцкий-младший вспомнил, что в 80-ые годы прошлого века Владимир экстренно приехал из Франции, чтобы выступить перед военнослужащими в Афганистане, но ему не разрешили.

Кроме того, именитый наследник напомнил, что их семья —  уроженцы Украины. Из Киева переехали отец Владимира со своим братом и навсегда остались в Москве. 

 —  "Думаю, что сейчас отцу было бы чудовищно больно",  —  поделился мнением Никита Высоцкий. 

Наследник музыканта добавил, что это мнение только его, и никто на самом деле не знает, как отреагировал бы отец. Сам Никита поддерживает свою страну в этой ситуации. 

Ранее сын Высоцкого заступился за Аллу Пугачеву. Он считает, что бежать из своей страны ужасно, но это не дает никому право оскорблять ее, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он назвал Примадонну невероятно выдающимся и одаренным человеком, а ситуацию, которую раздули вокруг ее личности, Никита считает трагедией. 

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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