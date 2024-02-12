Режиссер рассказал, как относится к нынешнему положению Примадонны

До сих пор не утихают разговоры вокруг отъезда Аллы Пугачевой из России. Масла в огонь подливает и тот факт, что певица периодически наведывается на родину. Однако из-за границы Алла Борисовна не очень лестно отзывалась о народонаселении нашей страны. Ситуацию вокруг персоны Примадонны прокомментировал актер и режиссер Никита Высоцкий.

По словам сына Владимира Высоцкого, заслуги Аллы Пугачевой перед ее слушателями очень велики. Певица сделала многое для вдохновения своих поклонников. Критика ее творчества, по словам режиссера, звучит нелепо. Агрессию в адрес Примадонны сын Высоцкого назвал "бедой".

При этом гость Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" отметил, что у человека, который действительно любит свой народ, выбора нет – он должен оставаться на родине.

Сын Высоцкого намекнул на ошибку, которую допустила Пугачева. Режиссер подчеркнул, что выбор есть всегда, однако проживание за границей и критика своих же поклонников – это ошибка, за которую придется платить. При этом Никита Высоцкий отметил, что судить перебежчиков и космополитов он не собирается.

Напомним, что Алла Пугачева со своей семьей уехала из России весной 2022 года. Ранее "Утро.ру" писало об истинной причине эмиграции Пугачевой.