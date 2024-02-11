Караулова вспомнила, как Пугачева раздавала вещи Орбакайте на "Фабрике звезд"

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Юлианна Караулова вспомнила о работе с Примадонной во времена "Фабрики звезд". Молодая певица в тот момент плотно работала с Аллой Борисовной, которая помогала конкурсантам в постановке номеров и давала бесценные советы по исполнению.
А однажды звезда российской сцены явилась с двумя чемоданами вещей – оказалось, они принадлежали Кристине Орбакайте. И все раздала своим протеже – Юлианне досталась какая-то юбка. В порыве души Караулова как-то отдала эту ценную реликвию, за что корит себя.
"У меня случился очередной порыв – избавиться от ненужного", – призналась ведущая "Кто хочет стать миллионером".
В откровенном разговоре с Яной Чуриковой Юлианна вспомнила, какой бесценный подарок ей преподнес Максим Фадеев – продюсер подарил подопечной платье, которое покупал лично. Ценник, особенно по тем временам, был сумасшедшим – 2 тысячи долларов. На фоне остальных конкурсантов, которые явно были не обделены брендами, такие вещи казались Юлианне событием. Правда, такая эстетика смотрелась только на кадрах – за съемками, в обыденной жизни этот гардероб смотрелся странно.
А не так давно Юлианна вспомнила, как осталась голой на сцене перед тысячами зрителей.
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