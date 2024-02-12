"Жалкое существование": Талызина раскрыла положение дел Пугачевой

"Жалкое существование": Талызина раскрыла положение дел Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что Примадонна уже пожалела о своем побеге

Алла Пугачева после отъезда из России сменила публичный образ жизни на скрытный и даже затворнический. Кто-то поддерживает Примадонну, а кто-то уверен, что исполнительница поступила очень глупо. Так, российская актриса Валентина Талызина не смогла понять решения Аллы Борисовны покинуть свою страну. Она поделилась мнением о том, что ждет Пугачеву в эмиграции, если та не одумается.

"Будет влачить очень жалкое существование, даже если у нее будет, что и поесть, и попить", – рассказала актриса. 

По мнению Валентины Илларионовны, Пугачева и сама это уже осознала. Ведь до побега из России у нее была полноценная жизнь звезды эстрады с творческими вечерами и регулярными концертами, отметила артистка. Сейчас же положение ее дел кардинально изменилось, Алла — просто чужестранка в Израиле, которая, по словам актрисы, не знает местный язык и, скорее всего, никогда на нем не заговорит. 

Впрочем, Талызина уверена, что если все сбежавшие из своей страны знаменитости попросят прощения, они смогут вернуться к нормальной жизни. Однако артистка усомнилась в том, что у них "хватит ума" на такой поступок. 

Ранее Сергей Лавров рассказал о давней неприязни Пугачевой к Ротару. Он вспомнил, что певицы постоянно конкурировали и здоровались "сквозь зубы". 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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