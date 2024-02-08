Во Владивостоке передумали проводить концерт Орбакайте

Еще недавно власти заявляли, что мероприятие состоится

Буквально несколько дней назад появилась информация, что власти Владивостока не намерены отменять концерт популярной российской певицы Кристины Орбакайте. Мол, зритель сам решит, ходить на мероприятие или нет. Однако уже сегодня, 8 февраля, стало известно, что концерт не состоится.



Такой информацией с журналистами поделились представители концертного зала "Феско Холл", там должно было пройти выступление дочери бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Называть официальную причину такого решения не стали. Однако известно, что накануне глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концерта Орбакайте и порекомендовал отказаться от этой сомнительной затеи, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В качестве обоснования рекомендации было приведено обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России", отмечает телеканал "360". Активисты потребовали не пускать Кристину Орбакайте на концертные площадки Владивостока.

Кроме того, общественники не хотят видеть на сцене и Диану Арбенину. В итоге концерт Орбакайте, которая уже очень давно живет в Соединенных Штатах Америки, а зарабатывала на территории Российской Федерации, был отменен.