Поплавская позлорадствовала над разрушенной карьерой Орбакайте

Поплавская позлорадствовала над разрушенной карьерой Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концерты певицы отменяют по всей России

Кристина Орбакайте хоть и не делала никаких заявлений относительно своих политических взглядов, поклонники заподозрили певицу в неверности России. Дочь Пугачевой постоянно живет в США и лишь изредка наведывается на родину, чтобы заработать денег. Затем звезда снова возвращается в Штаты, где тратит свои многомиллионные гонорары. Именно поэтому сейчас у Орбакайте один за другим отменяют концерты в стране. Некоторые считают, что ее карьера  в России разрушена. 

Мимо проблем наследницы Примадонны не смогла пройти Яна Поплавская. Актриса решила, что самое время пошутить над Орбакайте и ее отмененными выступлениями. 

"Концертный директор Кристины недоумевает, почему так происходит. Уважаемые подписчики, может вы объясните, почему отменяют концерты?"  —  высмеяла певцу Поплавская в своем блоге. 

Впрочем, на сторону Кристины из подписчиков Поплавской не встал никто. В комментариях писали, что не будут слушать песни тех, кто бросил Родину и предпочел отсидеться за границей.

Сама Кристина Орбакайте пока никак не комментировала нападки Поплавской и отмену своих концертов. 

К слову, об отмененных выступлениях иноагентов в Таиланде высказался адвокат Сергей Жорин. Он считает, что существуют некие "черные списки" с именами российских звезд. Однако власти курортной страны сами решают, прислушиваться к ним или нет, передает женский журнал "Клео.ру"

Ранее стало известно, что шокированная Орбакайте получила новый удар. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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