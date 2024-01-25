Отъезд в США, лишение звания: последние новости о Киркорове на 25 января

Карьера знаменитости под большой угрозой

На фоне проблем в России из-за участия в вечеринке Ивлеевой Филипп Киркоров принял решение развеяться в США. Артист улетел за границу, чтобы посмотреть концерт Мадонны – еще одной любительницы раздеться и устроить вакханалию на сцене. После этого стали поговаривать, что знаменитость ждут новые трудности на Родине. "Утро.ру" приводит последние новости о Киркорове на 25 января.

По Нью-Йорку звезда расхаживал свободно в компании своего нового директора. Как передает телеканал "360", перед выступлением артистки он снимал стресс, скупив пол магазина мерча с гастрольного тура. Неизвестно, как долго российский певец пробудет за границей.

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что будет с приехавшим в США Киркоровым после скандала. По его мнению, звезду ждет судьба Орбакайте – сейчас концерты артистки в регионах отменяют один за другим после общественного возмущения.

"Поэтому организаторы скорее десять раз подумают, прежде чем его пригласить", – отметил он.

Рудченко утверждает, что в регионах вряд ли захотят видеть знаменитость даже после того, как он перевел несколько миллионов рублей на благотворительность, чтобы загладить грехи. Ранее "Радио 1" сообщало, что Киркоров направил деньги белгородцам, пострадавшим от обстрелов.

При этом россияне продолжают требовать лишить его народного звания. Под соответствующей петицией появилось уже почти 100 тысяч подписей. И хотя официально меры в России, которая могла бы позволить принять такое решение, нет, существует вероятность, что власти могут пойти на поводу у народа.

Сейчас в отношении Киркорова возбуждено уголовное дело из-за инцидента с охранником. Поговаривают, что он пытался откупиться от обвинений, но пострадавший отказался брать от артиста крупную сумму денег.

В итоге из-за отмены концертов, контрактов, ненависти со стороны россиян и судебных проблем карьера Киркорова может столкнуться с одним и самых жестоких кризисов за все время.