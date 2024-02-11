Вспомнивший артистов СССР Никоненко назвал Киркорова "ресторанным певцом"

Вспомнивший артистов СССР Никоненко назвал Киркорова "ресторанным певцом"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
"Зайка моя" точно не годится для исполнения перед миллионами людей, уверен певец

Сеть обсуждает внезапное возвращение Филиппа Киркорова на НТВ: внезапно на одном из каналов сменили гнев на милость, чем король российской поп-сцены поспешил воспользоватья. Первые съемки "Маски" с вернувшимся Киркоровым уже прошли. А аудитория в недоумении: как так вышло, что певца с запятнанной репутацией, Киркорова, который "зашел не в ту дверь" и оказался на голой тусовке, позвали вновь развлекать и выступать перед миллионами россиян?

Актер Сергей Никоненко понимает негодования многих соотечественников. Однако не следит за Киркоровым, так как не испытывает к нему никакого уважения – ни с человеческой, ни с музыкальной точки зрения.

В семидесятые годы Никоненко работал в гала-концерте, где принимали участие "серьезные люди" из первой величины. Композиторы были не менее серьезными: Марк Фрадкин, Арно Бабаджанян, Василий Соловьев-Седой. В сравнении с такими легендами, уверен актер, бывший муж Аллы Пугачевой – простая "самодеятельность" базового, любительского уровня. Особенно в на фоне того, что выдавали Муслим Магомаев и Юрий Гуляев.

"Для меня лично  он – ресторанный певец. Был мюзикл "Чикаго" —  вот там он годился. Больше нигде мне он не нравится. Уровень – "Зайка моя", ресторан", – высказался актер.

82-летний артист пообещал переключить ТВ на другой канал, если вдруг увидит выступающего Киркорова – считает поп-короля совершенно неприличным человеком, способным на низости и гнусные поступки – унижение противоположного пола и нанесение обид слабым.

А ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему телебоссы решили вернуть в эфир Киркорова, оказавшегося в центре скандала после той самой голой тусовки.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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